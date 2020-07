Zwaargewonde bij ernstig ongeluk in Erp, auto vloog uit de bocht

Na het ongeluk kwamen meerdere hulpverleners naar het Looieind in Erp (foto: Kevin Kanters/SQ Vision). vergroot

Bij een ernstig ongeluk op het Looieind in Erp is zaterdagavond iemand zwaargewond geraakt. Het slachtoffer zat in een auto die rond kwart voor elf uit de bocht vloog en vervolgens een boom en een lantaarnpaal raakte.

Vanwege de ernst van het ongeluk werden naast twee ambulances ook de brandweer en een traumaheli opgeroepen.

De trauma-arts ging mee in de ambulance die het slachtoffer naar een ziekenhuis bracht.

Bestuurder ongedeerd

De bestuurder van de auto bleef bij het ongeluk ongedeerd. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

De auto vloog op het Looieind in Erp uit de bocht en crashte (foto: Kevin Kanters/SQ Vision). vergroot