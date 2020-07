'Ik ben een van hen', topturnster Loes Linders uit Uden werd door trainers mishandeld en vernederd

Loes Linders (foto: ANP). vergroot

Loes Linders (32) was een van de topturnsters die behoorde tot de groep die door trainers mishandeld en vernederd werd. De Udense deelde zaterdagmiddag de tekst 'Ik ben een van hen' op Facebook, naar aanleiding van de bekentenissen van coach Gerrit Beltman zaterdag. Die maakte zich jarenlang schuldig aan onder meer het fysiek en psychisch mishandelen van zijn pupillen.

Volgens de moeder van Linders haalt het verhaal van Beltman 'veel oude wonden open' bij haar en haar dochter. Loes kreeg zelf nooit training van Beltman, maar ze kreeg er volgens haar moeder wel zijdelings wat van mee toen ze trainde in België, waar Beltman destijds hoofdcoach was. Linders overkwam hetzelfde, maar dan bij andere coaches. Om welke trainers het precies gaat, laten moeder en dochter in het midden.

"Het was en is nog steeds een beerput", vertelt moeder Lea. "Het is erg heftig allemaal. Het belangrijkste vind ik dat dit niet alleen over Beltman gaat maar ook over trainers die nu actief zijn. Ook in het olympisch traject."

Enige manier om topsportmentaliteit te kweken

De 64-jarige Beltman gaf zaterdag in een interview in het Noord-Hollands Dagblad toe dat hij zich schuldig maakte aan onder meer fysieke en psychische mishandeling, vernedering en manipulatie van zijn pupillen. Hij bekent dat het gedrag dat hij vertoonde 'op geen enkele wijze valt goed te praten'. Volgens hem kwam dit voort uit zijn drang om per se te winnen, ten koste van alles. Daarom stelde hij zich spijkerhard op.

De coach zegt zich nu diep te schamen. Hij zou naar eigen zeggen nooit bewust de intentie hebben gehad om turnsters te slaan, uit te schelden, te kwetsen of te kleineren. Volgens Beltman dacht hij dat dit de enige manier was om een topsportmentaliteit te kweken en sloeg hij hierin door. Hij zegt in de krant 'zichzelf te verwijten dat hij hierin is tekortgeschoten'.

'Schoon schip maken'

"Dit is het topje van de ijsberg", benadrukt de moeder van Loes Linders. Het is volgens haar zaak om grondig schoon schip te maken. "Te beginnen bij de KNGU zelf."