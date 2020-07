Tamara vroeg de heilige Sint Anna om een man en een kind en Onze-Lieve-Heer leverde

Tamara van Schijndel met haar zoontje Mats (foto: Dirk Verhoeven). vergroot

We gebruiken er tegenwoordig een datingsite voor, maar als je vroeger een partner zocht, dan ging je op 26 juli naar het dorpje Molenschot. Op deze dag wordt Sint Anna geëerd, mensen bidden dan voor een partner. Vier jaar geleden was Tamara van Schijndel uit Tilburg er om te bidden voor een man. Die vond ze daarna heel snel. Zondag was ze er weer, met haar pas geboren zoontje.

Janneke van Schaijk vond het vier jaar geleden wel eens tijd worden dat haar vriendin Tamara een vriend zou vinden. “Ik dacht, wie weet is er meer tussen hemel en aarde en helpt het om een kaarsje op te steken tijdens Sint Anna. En binnen hetzelfde jaar was er een man”, vertelt Janneke glunderend.

Bedanken

En sinds die tijd gaan de twee vriendinnen ieder jaar naar Molenschot om Sint Anna te bedanken. Vorig jaar was er weer een nieuwe wens: een kindje. “Dat was natuurlijk de volgende stap om het gezinnetje compleet te maken”, aldus Tamara. Ik heb toen een kaarsje gebrand voor mijn kinderwens. En zie hier, met dit als resultaat, de tien weken oude Mats.”

Ingrid Frissen heeft ook een wens en daarvoor komt ze helemaal uit Castricum. Ze vindt het verhaal van Sint Anna, de moeder van Maria mooi, ze was er om te bidden voor haar kinderen, maar ook gewoon voor een man voor haar zelf. “Ik ben inderdaad op zoek. Ik ben er nu voor de derde keer. Drie keer is scheepsrecht, dus wie weet.”

Traditie

Dit soort verhalen zijn er legio vertelt Marij Geerts. Zij staat zondag bij het kapelletje om te zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk naar binnen gaan. Ze viert al haar hele leven Sint Anna en is best een beetje trots op de traditie. “De samenhorigheid, de mensen en alle verhalen, dat doet me wel wat. Er komen zo veel verschillende soorten mensen die hun lief en leed hier delen. En dat gebeurt allemaal door mijn Sint Anneke!”

“Dit was de datingscène avant la lettre”, aldus pastoor Harry Lommers. “Vroeger vonden mensen ook hier op de dag zelf een partner. Men ging naar Sint Anneke voor een Manneke en de mannen gingen voor een Anneke. Dat is het rijmpje. Tegenwoordig komen mensen vooral een kaarsje branden en vragen om bijzondere gunsten. En de ervaring leert dat Onze-Lieve-Heer al heel veel gebeden van deze mensen heeft verhoord.”