Blaffen, zwemmen en spelen bij echte ‘Labradordag’

Blije labradors tijdens Labradordag vergroot

Het was een gezellige boel zondagmiddag bij de hondenvijver in Oeffelt. Daar werd namelijk een echte ‘Labradordag’ georganiseerd. Dat resulteerde in heel veel blije en spelende labradors.

Lola Zopfi Geschreven door

Baasjes met een labrador konden van tevoren een kaartje kopen. Volgens organisator Monique Nillesen was het evenement helemaal uitverkocht. “We hebben geluk, want het is heerlijk weer en we hebben heel erg veel aanmeldingen gehad. Het is voor de honden ook een hele fijne plek omdat we hier een zwemvijver hebben en meer dan genoeg ruimte.”

Die ruimte werd dan ook optimaal benut, want overal vlogen spelende labradors voorbij. Sommigen plonsden in de vijver. Andere renden achter elkaar aan over het grasveld. Dat de labradors zo samen kunnen spelen is belangrijk, benadrukt Nillesen. “Het is voor de labrador heel fijn om met soortgenootjes samen te spelen. Dit ras heeft namelijk een eigen manier van spelen. Zo zijn ze wat lomper en kunnen ze goed tegen een stootje.”

Bekijk in de video hoe de labradors met elkaar spelen:

