Automobiliste (21) omgekomen na botsing tegen boom in Overloon

1/3 Automobiliste (21) overleden na ongeluk op Venrayseweg in Overloon

Op de Venrayseweg in Overloon is zondagavond een 21-jarige vrouw uit diezelfde plaats om het leven gekomen. Dat gebeurde rond halfzeven bij een eenzijdig verkeersongeval.

Er werd direct onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. Of de oorzaak duidelijk is geworden, is niet bekend.