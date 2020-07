Auto vliegt over de kop op A50 bij Veghel

De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Foto: Sander van Gils - SQ Vision vergroot

Op de A50 bij Veghel is een personenauto zondagavond over de kop geslagen en op het talud naast de snelweg belandt. De bestuurder werd behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De oorzaak van het eenzijdige ongeval is niet bekend.

Paul Ruiter Geschreven door

Het voertuig sloeg rond 19.00 over de kop en kwam uiteindelijk enkele meters naast de snelweg weer op zijn wielen terecht. De auto is geborgen door een bergingsbedrijf. Ook zijn brokstukken die door het ongeval op de vluchtstrook belandden weggehaald.

