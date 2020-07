Hitte op komst: 'In het weekend mogelijk richting 30 graden'

Genieten van zomerweer in Nederland (foto: ANP). vergroot

Voor warmweerliefhebbers wordt het volgende weekend er een om naar uit te kijken. De temperatuur krijgt dan een tropisch karakter.

Ook deze maandag wordt het al warm. "Maar helemaal droog is het deze ochtend niet", vertelt Leon Saris van Weerplaza. "Er was maandagochtend vroeg wat gemiezer in het zuiden van de provincie en dat houden we de komende uren nog even. Maar maandagmiddag wordt het droog. Dan komt de zon er nog even bij en loopt de temperatuur fors op, naar 25 tot 28 graden."

Eerst even afkoeling

Dinsdag draait de wind naar het westen. "Dat zorgt meteen voor afkoeling", vertelt Saris. "De temperatuur blijft dan steken op 23 graden, vijf graden minder dus. Er kan dan ook nog een enkel buitje voorkomen. Maar op de meeste plaatsen blijft het dinsdag droog en schijnt de zon ook af en toe. Het is dan wel een stuk koeler dan maandag, maar met de zon erbij is het toch nog wel okay."

Woensdag verwacht hij soortgelijk weer, maar vanaf donderdag loopt de temperatuur weer wat op. Dan halen we volgens de weerman van Weerplaza 25 graden. "En richting het weekend gaan we mogelijk naar 30 graden." Hoe het weer er aan het eind van deze week precies gaat uitzien, is op de weertabellen nog niet goed te zien. "Maar dat het dan warm wordt, lijkt mij vrij zeker. Of het ook helemaal droog blijft, weet ik echter niet."

Maand geleden voor het laatst tropisch

De laatste keer dat het tropisch warm was in Nederland, is alweer ruim een maand geleden. Maar toen was het ook goed raak. In Brabant was er toen sprake van een regionale hittegolf.