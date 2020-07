6-jarige jongen stapt zonder moeder in trein, de twee zien elkaar weer in Oss

Een uitje met de trein liep voor een zesjarige jongen en zijn moeder niet geheel volgens plan. Het kind stapte in de trein, maar moeder bleef achter op het perron. Uiteindelijk zijn ze herenigd in Oss.

Het kind en zijn moeder zouden afgelopen weekend vanuit Wijchen vertrekken met de trein richting Den Bosch. De zesjarige was al in de trein gestapt, maar zijn moeder was net te laat en zag de trein zonder haar vertrekken. Dat laat een wijkagent uit Wijchen weten via Twitter.