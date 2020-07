Burenruzie escaleert volledig: drie meldingen, zes arrestaties en twee gewonden

Een slepende burenruzie is zondagavond aan de Akkerwinde in Sprang-Capelle enorm uit de hand gelopen. De politie moest volgens een woordvoerder tot drie keer toe ingrijpen. Uiteindelijk werden zes arrestaties verricht en moesten twee mannen, zelf ook verdachten, voor behandeling naar het ziekenhuis..

De mannen van 36 en 40 zijn volgens de politiewoordvoerder voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen klaagde over pijn aan zijn ruggenwervel. Omdat de agenten wisten van de al langer lopende ruzie én vanwege de tegenstrijdige verklaringen besloten ze de drie mannen aan te houden voor openlijke geweldpleging. De klauwhamer waarmee volgens de politie vermoedelijk is geslagen, werd in een voortuin gevonden en in beslag genomen.