Makkie voor mannen die Tilburg weer moeten laten blinken: 'Zeker de helft minder afval na de kermis'

Op het Stadhuisplein worden de laatste attracties afgebroken (foto: Tonnie Vossen) vergroot

De kermisattracties in Tilburg worden maandagochtend in alle vroegte gedemonteerd en ingeladen in grote vrachtwagens. Daarna is het de beurt aan de veegwagens van de stadsreinigingsdienst. Een makkie dit jaar: "Er ligt zeker de helft minder afval op straat", zegt Roland van Abeelen van de Diamant-groep.

"Je hebt ook de helft minder mensen, dus is er ook minder rommel", vertelt hij. Om eraan toe te voegen: "Als het niet zo druk is, kun je gemakkelijker naar een afvalbak lopen." Dat is lastiger als het heel druk is, meent hij. "Dan laten mensen het vaak maar gewoon op straat vallen."

De medewerkers van de Tilburgse stadsvuilnisdienst dragen hesjes met daarop een oproep om anderhalve meter afstand te houden. "Maar soms komen mensen toch een beetje te dicht bij je staan om een praatje te maken en dan moet je ze daar zeker op attenderen", zegt Roland van Abeelen. "Verder wassen we heel regelmatig onze handen, we doen vaak andere handschoenen aan en desinfecteren zoveel mogelijk het dashboard en het stuur van onze ophaalwagens."

'Goed te doen'

De kermis in Tilburg ging dit jaar vanwege coronamaatregelen op aangepaste manier door. De verschillende kermislocaties in de stad waren omheind en maar voor een beperkt aantal mensen toegankelijk. "Ik ben zelf ook een paar keer naar de kermis geweest", zegt Roland. "Ik vond het goed om te doen. Er werd goed afstand gehouden en als er teveel mensen op af kwamen werden ze bij de toegangspoortjes tegengehouden totdat er weer ruimte was op het terrein."