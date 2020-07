Vier mensen verrast door verkeerde uitslag coronatest: 'Heb ik het nu doorgegeven aan anderen?'

De tests werden in deze teststraat afgenomen. vergroot

Vier mensen uit West-Brabant hebben een verkeerde uitslag gekregen van hun coronatest na een bezoek aan de teststraat bij het NAC-stadion in Breda. Twee mensen bleken besmet te zijn met corona, terwijl het resultaat van het laboratorium aangaf dat ze niet besmet waren. Twee andere mensen hadden het juist andersom: ze bleken niet besmet te zijn, terwijl ze te horen hadden gekregen dat ze wel het virus hadden. De GGD en het laboratorium Microvida zeggen de fouten te betreuren.

Rebecca Seunis Geschreven door

Behalve de vier mensen uit West-Brabant bleken ook twee mensen uit Zeeland een verkeerde uitslag te hebben gekregen na een test in Breda.

Alle tests werden afgenomen op 22 juni in de teststraat bij het Rat Verlegh Stadion in Breda. "Dit is heel vervelend", zegt een woordvoerder van de GGD. "Tussen 22 juni en afgelopen vrijdag, 24 juli, hebben medewerkers van het laboratorium Microvida uit Breda gemerkt dat enkele testuitslagen niet klopten. Het apparaat waarmee deze fout is gemaakt, wordt niet meer gebruikt."

Volgens Micorvida zijn de fouten willekeurig gemaakt en niet achter elkaar: "Onze medewerkers van Microvida roken onraad en zijn meteen in actie gekomen."

Volgens de GGD hebben de verkeerde uitslagen geen gevolgen gehad. "Dat kunnen we uitsluiten. Als dat anders zou zijn geweest, dan hadden we dat zeker opgemerkt in het contactonderzoek. Microvida heeft ons meteen op de hoogte gesteld en wij hebben de betrokken mensen ingelicht."

'Heb ik het niet doorgegeven?'

Een jonge vrouw uit Breda kreeg een negatieve uitslag van een coronatest, terwijl achteraf bleek dat ze toch corona had. Het laboratorium ontdekte de fout na vijf weken en lichtte de GGD in. Die heeft de vrouw zondag op de hoogte gesteld.

De vrouw was dus besmet met het coronavirus, maar mocht haar leven gewoon hervatten na de valse negatieve uitslag. Ze maakt zich zorgen over hoeveel mensen ze hierdoor mogelijk heeft besmet: "Ik werk met kinderen en hoewel ik afstand hou, vraag ik me nu toch af of ik het niet heb doorgegeven aan anderen."

De vrouw, die liever anoniem blijft, zegt dat de GGD nu geen contactonderzoek meer doet. "Ze zeiden dat dat geen zin meer heeft omdat het al zo lang geleden is nu. Het is wel heel raar om nu pas te weten dat ik dus toch corona heb gehad."