Geen explosief in 'verdacht pakketje' bij Cacaofabriek in Helmond

Op de parkeerplaats van cultureel centrum de Cacaofabriek in Helmond is maandag een verdacht pakketje gevonden, maar uit onderzoek van de specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek het niet te gaan om een explosief. De politie had het terrein korte tijd afgezet.

Op de parkeerplaats bij de Cacaofabriek stonden vier rode busjes waar draden uitstaken. De busjes werden iets voor twee uur gevonden door een explosievenexpert van de politie die daar toevallig was voor een andere afspraak.

Mensen die bij het cultureel centrum op het terras zaten, werden door de politie gevraagd naar binnen te gaan.

