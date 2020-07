Foto: Saskia Kusters/SK Media vergroot

Een man in een brommobiel is maandagmiddag rond vier uur op de kop in de sloot belandt aan de Heggerank in Cuijk. De man, die volgens de politie een verwarde indruk maakte, is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ron Vorstermans Geschreven door

Wat zijn precieze verwondingen zijn is nog onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Er staat geen water in de sloot. Het voertuig is inmiddels geborgen.

