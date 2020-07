Nieuwe 'motorclub' No Cilinders scheurt met maximaal 17 kilometer per uur door de straten

Wilma en haar man Sjak rijden onder meer in Tilburg rond. Foto: VKmag vergroot

Ze scheuren met een maximum snelheid van 17 kilometer per uur door de stad en door de regio, dragen soms zwart en hebben zich verenigd. Tilburg heeft een nieuwe 'motorclub': No Cilinders.

Het is de naam die achter op de scootmobielen van Wilma Klomp (64), Sjak Klomp (66) en zoon Corné (42) staat. Ze zijn alle drie slecht ter been en wel in voor een grapje.

"Een vriend van mijn zoon was lid van No Surrender. Die motorclub werd verboden en de leden kregen te horen dat ze hun hesjes niet meer mochten dragen. We kwamen toen al op het idee om als grap onze scootmobiel te gaan bestickeren."

De uitvoering liet nog even op zich wachten, maar uiteindelijk kwam het gezin in contact met iemand die geschikte gele stickers kon ontwerpen en drukken. "We rijden er nu een paar maanden mee rond en krijgen veel leuke reacties. Er was zelfs een agent die er foto's van maakte."

De 'motorbende' wordt overal gespot, op de kermis maar ook in Turnhout en Dongen. "We hebben extra grote accu's waarmee we 75 kilometer kunnen rijden. Er is al gevraagd of we met onze 'club' ook tours gaan organiseren, maar dat doen we niet", zegt Wilma lachend.

