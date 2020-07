Twee mannen overvallen snackbar in Eindhoven, daders op de vlucht

Een snackbar aan de St. Bonifaciuslaan in Eindhoven is maandagavond rond negen uur overvallen door twee jonge mannen. De daders worden nog steeds gezocht door de politie.

Volgens de politie zijn de twee daders te voet gevlucht in de richting van de Rielseweg. Ze hebben geld buitgemaakt, maar hoeveel is niet helemaal duidelijk. De politie verzoekt getuigen of mensen die meer weten over de overval contact op te nemen.



De daders zijn ongeveer 1 meter 80, droegen donkere kleren en hadden mondkapjes en capuchons op.