Coronacrisis treft ook de klompenmakers: 'Dan maar vogelhuisjes'

Corona treft ook de oer-Hollandse klomp. vergroot

Onze oer-Hollandse klomp heeft het door de coronacrisis moeilijk. Door minder toeristen en dagjesmensen worden er heel wat klompen minder verkocht op de toeristische hotspots, maar ook bij Peter den Dekker. Bij zijn ambachtelijke klompenmakerij in Dussen blijven de bezoekersaantallen heel fors achter bij die van voorgaande jaren. "Het lijkt hier wel een rouwcentrum", zegt de klompenmaker somber.

Rob Bartol Geschreven door

Toch is er ook nog een lichtpuntje aan de klompenhorizon: de vogelhuisklomp. Dat lichtpuntje ontstond bij toeval uit een onbruikbaar stuk hout. “Dat stuk was te slecht om er draagklompen uit te maken”, vertelt Peter. “Ik heb er toen in een opwelling een vogelhuisje van gemaakt: een vogelhuisklomp. Inderdaad een vogelhuisje in de vorm van een klomp en ze zijn niet aan te slepen, het is echt een hit.”

Klompenmaker Peter over het succes van zijn vogelhuisklomp en de gevolgen van de coronacrisis

Wachten op privacy instellingen...

“Begin vorige eeuw telde Nederland nog rond de vierduizend klompenmakerijen”, vertelt Den Dekker. “Anno 2020 zijn er rond de vijftien bedrijven overgebleven, waarvan drie in Brabant.” De toekomst van nogal wat bedrijven ziet Peter den Dekker niet zo zonnig in. “Ik ben bang dat door de corona ook nog eens een aantal van die bedrijven zullen verdwijnen.”

"Ook blijven we innoveren, juist nu."

In Dussen gaat het nog redelijk, weliswaar blijven de bezoekersaantallen fors achter bij voorgaande jaren, maar het bedrijf kan wel wat hebben. “We zijn nu achttien jaar bezig en we hebben geen gekke dingen gedaan en dat betaalt zich nu uit. Ook blijven we innoveren, juist nu”, vertelt Dekker. “Recent zijn we gestart met Toer de Boer, een samenwerking tussen een paar boeren en kleine campings in Altena. Met een treintje langs boerenbedrijven en natuurlijk onze klompenmakerij, volledig coronaproof.”

Made in Brabant de vogelhuisklomp met garantie vergroot

Ook in de klompenmakerij is alles coronaproof: looproutes, spatschermen, desinfectie en afstand houden gaan hand in hand met een eeuwenoud ambacht. Wie bij Peter een vogelhuisklomp koopt, krijgt bovendien een opmerkelijke garantie...