Jonge boeren voeren actie in weiland Maarheeze: 'Dit moet stoppen'

Bijna 200 jonge boeren hebben zich maandagavond verzameld in een weiland bij Maarheeze. Met hun tractoren vormden ze een patroon, waarbij ze letters afbeeldden die vanuit de lucht goed te zien waren.

"Als trotse jonge boeren staan we elke dag op om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. We zijn trots op alles wat we hebben opgebouwd. We zijn de bron van voedsel voor heel Nederland.....We nemen onze verantwoordelijkheid, zijn bekwaamheid in ons vak en kunnen een bedrijf runnen. Als Trotse Jonge Boeren zijn we open en eerlijk naar de burger toe over het boerenleven en vertellen we wat we doen. Hiermee dichten we de kloof tussen boer en burger die afgelopen jaren ontstaan is. "