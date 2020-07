Hein en Niek gaan elf dagen op het dak zitten. Waarom? "Gewoon omdat het kan"

Hein en Niek zitten oefenen al vast vergroot

Hein (25) en Niek (25) hadden het er al vaak over, de legendarische actie van dorpsgenoot Tinus van Heijst. In 1975 zat hij acht dagen op het dak van het café. En dat kunnen wij beter, dachten ze. Vanaf woensdag gaan de twee elf dagen op het dak van het café van Van de Ven in Vessem zitten. En wat gaan ze daar dan doen op dat dak? “Gewoon blijven zitten”, aldus Niek.

Het idee om de vermaarde actie te evenaren ontstond – hoe kan het ook anders – op het terras bij het café. “In eerste instantie was het natuurlijk een beetje kroegpraat maar uiteindelijk hebben we de hand er op geschud en dan moet je het ook doen natuurlijk”, aldus Niek van Rooij. En dus gaan de twee vanaf woensdag elf volle dagen op een stoel op het dak zitten.

Elf volle dagen

“Eerst hadden we bedacht dat we negen dagen zouden gaan zitten, maar toen vonden we iemand op internet die het 251 uur had volgehouden. Dus toen dachten laten we het dan goed aanpakken en dus gaan we 264 uur zitten, elf volle dagen”, vertelt Hein van de Pas.

De twee zijn gewend om lang te zitten in het café, maar als je zo lang moet zitten, komen er allerlei extra zaken bij kijken. “We hebben twee mooie stoelen geregeld. Daar moeten we op blijven zitten. We mogen er per 24 uur twee keer vijf minuten vanaf. Morgen gaan we naar de dokter, want waarschijnlijk moeten we spuitjes zetten tegen trombose. Het moet natuurlijk wel veilig”, aldus Hein.

Ondersteekpan

Daarnaast zullen de twee vrienden ook op het dak naar de wc gaan. “Dat zal allemaal op de stoel moeten gebeuren met een ondersteekpan”, lacht Niek. “We hebben mooie doeken gemaakt waar we achter kunnen zitten, dus dat komt denk ik wel goed.”

Het begon als een ludieke actie, maar uiteindelijk bedachten ze dat het ook goed zijn zijn als ze het ergens voor zouden doen. En daar hoefden ze niet lang over na te denken.

De twee dakzitters gaan geld op halen voor stichting ALS. De broer van Lianne van de Ven, de eigenaresse van de kroeg, is niet zo lang geleden aan een spierziekte overleden. Er worden gedurende de elf dagen verschillende activiteiten georganiseerd en er komt een groot scherm voor de kroeg te staan. De jongens zijn straks ook live te volgen via hun eigen website.