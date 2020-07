Auto op de kop na ongeval in Eindhoven, gewonde bestuurder onder invloed en aangehouden

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

Op de Boschdijk in Eindhoven is een auto op de kop op het wegdek belandt. De bestuurder van het voertuig is aangehouden en was onder invloed, mogelijk van drugs. Hij raakte ook gewond bij het ongeval.

Ron Vorstermans Geschreven door

Wat hij precies mankeert is onduidelijk. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek.

