Grote brand in winkel: flatbewoners 's nachts op straat in Bladel

Er heeft maandagnacht een grote brand gewoed in een winkel onder een appartementencomplex aan de Markt in Bladel. Tien appartementen boven de winkel werden vanwege de rook ontruimd. Bewoners zaten midden in de nacht op de stoep voor het complex. Een aantal van hen moest de nacht elders doorbrengen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Er raakte niemand gewond.

Sandra Kagie Geschreven door

Beelden van de bluswerkzaamheden:

De melding van de brand kwam rond middernacht. Zo'n veertig minuten later liet de brandweer weten dat ze de situatie onder controle had. Er werden drie blusvoertuigen en een hoogwerker ingezet.

Volgens bewoners is het niet voor het eerst dat het mis gaat de afgelopen maanden. Het is volgens hen al de vijfde of zesde keer dat er brand woedt in het gebouw. Ze weten zeker dat het gaat om brandstichting en ze willen actie. Dinsdag nog stappen ze naar de gemeente, zo laten ze weten.

