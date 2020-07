Dronken automobilisten houden huis in Eindhoven

De bestuurder knalde op een lichtmast (foto: Sem van Rijssel/ SQ Vision) vergroot

In Eindhoven gebeurden maandagavond laat twee ongelukken waarbij alcohol in het spel was. Een keer was het raak in de Boutenslaan. Een tweede keer ging het mis op de PSV-laan. In beide gevallen moesten de dronken bestuurders samen met een politieagent naar het ziekenhuis.

Het ongeluk in de Boutenslaan gebeurde rond half elf. Een man botste met zijn auto op een andere auto en schoot daardoor van de weg. Hij reed van het talud en kwam in de bosjes tot stilstand. De brandweer moest hem uit zijn auto komen bevrijden.

Hij raakte gewond en moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Hij kreeg tijdens de rit gezelschap van een agent, omdat uit een blaastest bleek dat hij te veel gedronken had. In de andere auto raakte iemand lichtgewond, maar die hoefde niet naar het ziekenhuis.

Nog groter was de ravage in de PSV-laan. Daar raakte een dronken bestuurder met zijn auto van de weg, kwam via de berm op het fietspad, reed een verkeersbord uit de grond en knalde op een lichtmast op de kruising met de Steenstraat. Die kruising lag bezaaid met brokstukken.

Ook deze bestuurder had veel te veel gedronken had. Ook hij werd tijdens de rit naar het ziekenhuis vergezeld door een politieman. Volgens omstanders zat in de auto ook een vrouw, die er na het ongeluk te voet vandoor ging.