Juan (25) kon weer even staan nadat hij zijn rug brak bij een crossongeluk

Even kon Juan Dekkers (25) uit Rijsbergen weer staan. Iets wat hij voor onmogelijk hield nadat hij zes jaar geleden een ongeluk kreeg toen hij met de crossmotor aan het trainen was. Het ging helemaal mis, hij brak zijn rug en belandde in een rolstoel. Een nieuwe, revolutionaire behandeling geeft hem nu hoop.

"Zes jaar geleden werd ik door het Erasmus MC in Rotterdam gevraagd mee te doen aan een nieuw onderzoek", vertelt Juan dinsdagochtend in het programma WAKKER! op Omroep Brabant radio. Een testoperatie volgde en het resultaat is volgens hem 'meer dan geslaagd'. Begin dit jaar kon hij namelijk weer even staan.

Het Erasmus MC over de behandeling van Juan:

Het was volgens Juan ook voor de onderzoekers de vraag of het ging werken wat ze wilden. En zelf had hij er alleen maar op kunnen hopen. Maar het is dus gelukt: na jaren kon hij weer staan dankzij een apparaat in zijn lichaam dat via stroomstootjes spieren weer aanzet tot actie.

Het onderzoek zit nog in de testfase, legt hij verder uit. Maar de resultaten tot nu toe noemt hij 'hoopgevend'. Hij hoopt door mee te werken aan het onderzoek 'lotgenoten toekomst te bieden'.

Lopen nog ver weg

Dat Juan kon staan, was tijdelijk. Het ging namelijk om een test en dat wist hij van tevoren. Inmiddels is het apparaat dat de stroomstootjes gaf dan ook weer uit zijn lijf gehaald. Wanneer hij verder kan met de tweede fase van het onderzoek is volgens hem nog niet duidelijk. Wanneer het zover is, hoopt hij opnieuw te kunnen staan.

De droom om ooit weer te kunnen lopen, is volgens Juan nog ver weg. "Maar het project wordt doorontwikkeld. Als dat betekent dat veel meer mensen dankzij de behandeling in de toekomst weer kunnen staan, dan zou dat al heel wat zijn", zegt hij.

