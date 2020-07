Man meldt zich na schietpartij op woonwagenkamp in Bavel

Een 36-jarige man uit Breda heeft zich maandag bij de politie gemeld voor een schietpartij op een woonwagenkamp aan de Veldekens in Bavel afgelopen donderdag. Bij de schietpartij raakte een man gewond aan zijn been.

Eerder meldde een 19-jarige man uit Etten-Leur zich al bij de politie. Hij stelde betrokken te zijn bij de schietpartij. Na onderzoek bleek dat de man geen verdachte in de zaak is, waarop hij werd vrijgelaten. Dat geldt ook voor het slachtoffer, dat kort als verdachte vastzat.

De Bredanaar is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. De aanleiding van de schietpartij is nog altijd onduidelijk. De schutter is een bekende van het slachtoffer.