Sam (25) kan na een half jaar zijn vriendin eindelijk weer in de armen sluiten

Sam van Raaij en zijn Amerikaanse vriendin Devin. vergroot

De 25-jarige Sam van Raaij is als een kind zo blij nu hij zijn Amerikaanse vriendin Devin weer in zijn armen kan sluiten. De Eindhovenaar heeft haar een half jaar moeten missen, maar kon haar dinsdagochtend eindelijk van het vliegveld halen.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Door het coronavirus was het voor het jonge stel onmogelijk om elkaar in den lijve te zien. Devin zat in Texas en Sam in Eindhoven. Omdat het koppel niet getrouwd is, konden ze niet zomaar in het vliegtuig stappen om elkaar te bezoeken.

"Het is 2020, voor het zien van je vriendin zou je toch niet meer getrouwd hoeven te zijn?"

Begin juli vertelde Sam al aan Omroep Brabant dat hij hoopte dat Nederland gauw met een nieuwe regeling kwam. ''Het is 2020, voor het zien van je vriendin zou je toch niet meer getrouwd hoeven te zijn?'' zei hij toen verontwaardigd. Gelukkig kwam daar snel verandering in. Sinds maandag 27 juli mogen partners het land weer in. Wel met de voorwaarde dat de stellen kunnen aantonen dat ze minimaal drie maanden een relatie hebben.

Sam en Devin ontmoetten elkaar in 2018. Beiden studeerden toen in Maastricht. In die 2,5 jaar vlogen de tortelduifjes om de zoveel maanden op en neer. Hun laatste trip stond gepland in maart, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

"Ik belde haar meteen op en stond het hele telefoongesprek strak van de adrenaline. "

"Toen ik vorige week hoorde dat Devin naar Nederland mocht komen was is superblij", vertelt Sam. "Ik belde haar meteen op en stond het hele telefoongesprek strak van de adrenaline. De volgende dag heeft Devin meteen een ticket besteld."

Het stel kan de komende veertig dagen volop van elkaar genieten. Van die veertig dagen zullen ze beide wel twee weken in thuisquarantaine moeten doorbrengen, maar dat vinden ze helemaal niet erg. "We zijn al lang blij dat we weer samen zijn."

Devin vertrekt op 6 september weer naar de VS en Tim hoopt dat ze elkaar met de kerst weer kunnen zien. "Hopelijk kunnen we dat samen in Amerika vieren."