Gemeente Oss betaalt begrafenis na zelfdoding, zegt broer van Arie den Dekker na gesprek

Arie den Dekker vergroot

Gemeente Oss gaat de begrafenis betalen van Arie den Dekker. Dat vertelde de broer van Arie, Cor, dinsdag na afloop van een gesprek met burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans. De twee spraken elkaar op het politiebureau in Oss nadat Arie zichzelf maandagochtend in brand stak voor het gemeentehuis en later overleed.

"Ik vond het een goed gesprek", zei Cor. "We hebben gesproken over de begrafenis van mijn broer en over hoe de gemeente hem heeft behandeld. Ik heb tegen de burgemeester gezegd dat ik hoop dat dit nooit meer gebeurt. Als ze die jongen een plek hadden gegeven had hij nog geleefd."

Wanhoopsdaad

Arie den Dekker stak zichzelf maandag in brand voor de deuren van het gemeentehuis in Oss. Hij raakte ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Volgens Aries advocaat was het een wanhoopsdaad.

Arie den Dekker Den Dekker was dakloos, nadat hij eerder in een getuigenbeschermingsprogramma kwam. Hij belde in juni 2018 de politie, nadat hij schoten had gehoord. Het bleek om de moord op Peter Netten te gaan.

Geen plek in Oss

Criminelen probeerden daarna Arie den Dekker te vermoorden. Hij ging van verblijfplaats naar verblijfplaats, totdat hij een keer ergens vertelde dat hij in een beschermingsprogramma zat. Dat mag niet, dus verviel de hulp van het Openbaar Ministerie.

Van de gemeente Oss mocht hij echter ook niet in zijn oude gemeente gaan wonen omdat de kans op een aanslag te groot was. Den Dekker klopte verschillende keren aan voor hulp. Zo overgoot hij zichzelf een keer met koeienmest, omdat hij 'als stront werd behandeld'.

Opheldering

De Tweede Kamer wil opheldering van justitieminister Ferd Grapperhaus over de zelfmoord van Arie den Dekker. Kamerlid Van Nispen van de SP wil, met steun van onder andere CDA, D66, GroenLinks en PvdA, nog tijdens de zomerpauze van de Kamer een 'uitgebreide reactie' van Grapperhaus. Het SP-Kamerlid wijst erop dat de Kamer al eerder vragen had over de bescherming van getuigen.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.