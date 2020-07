Wendy en Mike van hun scooter gereden en gewond achtergelaten: 'Wat bezielt zo iemand?'

Mike liep een gebroken neus, oogkas en kaak op door de val. vergroot

Wendy Jansen en haar vriend Mike maakten vrijdag een rotsmak toen een automobilist de twee van hun scooter reed. Het stel lag met meerdere kneuzingen, schaafwonden en gebroken botten op het wegdek. De bestuurder van de auto reed door.

Wendy zat vrijdagavond rond middernacht achterop de scooter toen ze met haar vriend naar huis reed in Rosmalen. Op de onverlichte Rompertweg kregen ze te maken met een agressieve bestuurder die erlangs wilde. "Hij kwam met een rotgang aangereden en bleef tegen onze bumper aan kleven. Hij seinde meerdere keren met zijn koplampen, waarschijnlijk omdat hij vond dat we te langzaam reden."

Haar vriend reed daarop aan de zijkant van de weg, zodat de auto kon passeren. "Ik gaf meerdere keren een signaal dat hij erlangs kon. Dat deed hij een hele tijd niet, totdat hij een spuit gas gaf en vlak naast ons reed. Daarbij raakte de auto het been van Mike waardoor we vielen", vertelt Wendy.

De Rompertweg naar Rosmalen vergroot

Een gezellige avond barbecueën eindigde zo voor het 42-jarige stel in het ziekenhuis. Wendy had een blauw oog, een gebroken teen en meerdere schaafwonden. Haar vriend Mike was er slechter aan toe. Hij heeft een gebroken kaak, neus en oogkas.

De twee deden aangifte en naar de automobilist wordt nog gezocht. "Wat bezielt iemand om zo roekeloos over de weg te scheuren?", vraagt Wendy zich hardop af. "Misschien had de bestuurder gedronken of net ruzie met iemand gehad en was hij of zij daarom zo agressief. Met onze veiligheid werd in ieder geval geen rekening gehouden."

Er zijn volgens Wendy weinig aanknopingspunten waarmee de automobilist herkend kan worden. ''Het was donker en het enige wat we konden zien, was dat het een donkerkleurige auto was met een wit kenteken. Maar of het een Belgische, Duitse of Bulgaarse auto was, konden we niet zien."

De politie bevestigt dat er nog niemand is aangehouden voor de aanrijding.