NIOD over onderzoek naar oorlogsverleden burgemeester: 'Eerst gesprek met gemeente Altena'

Het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) bevestigt dat er een verzoek ligt van de gemeente Altena om onderzoek te doen naar het oorlogsverleden van de toenmalige burgemeester Jacobus van der Lely. “Maar dat betekent niet dat wij automatisch zo’n onderzoek ook gaan verrichten”, zegt een woordvoerster van het NIOD. “We willen eerst in gesprek gaan met de gemeente en zo’n onderzoek brengt ook kosten met zich mee.”

Komt er wel of geen onderzoek van het NIOD naar het oorlogsverleden van oud-burgemeester Van der Lely? Een woordvoerster van het instituut zegt nog geen sluitend antwoord te kunnen geven op die vraag. Wel heeft het NIOD de onderzoeksvraag van de gemeente Altena via een korte verklaring op haar website gepubliceerd: een mededeling met een kanttekening .

“Over een eventueel onderzoek door het NIOD zijn nog geen officiële afspraken gemaakt. Het NIOD zal het verzoek van de gemeente Altena in overweging nemen”, is de officiële reactie van het onderzoeksinstituut.

Altena heeft de onderzoeksvraag ingediend bij het NIOD naar aanleiding van een rapport over het oorlogsverleden van de burgemeester. In dit rapport ‘J. van der Lely, burgemeester van alle Woerkummers’, kwamen de onderzoekers Raoul Nijst en Bert van Straten tot de conclusie dat de toenmalige burgemeester van Woudrichem een actieve rol heeft gespeeld bij de deportatie van Joodse inwoners in zijn gemeente.