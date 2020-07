Speler Willem II positief getest op corona

Leeg Willem II stadion decor vanaf september vergroot

Een speler van Willem II is positief getest op het coronavirus. De spelers en stafleden van Willem II zijn maandag getest op het virus en daar is dinsdag dus één positieve test uitgekomen. Het lijkt te gaan om Elton Kabangu. De buitenspeler was de enige Willem II'er die ontbrak tijdens de eerste oefensessie van het nieuwe seizoen.

De club zelf noemt geen naam in het statement op de site. Willem II laat weten dat de speler in kwestie geen symptomen of klachten had. "De speler is per direct in thuisquarantaine gegaan en de situatie van de persoon in kwestie wordt volgens protocol door de club nauwlettend in de gaten gehouden."

Enige ontbrekende speler

Kabangu is dus de enige Willem II-speler die ontbrak tijdens de eerste training van het seizoen. Eerst leek het erop dat er drie spelers van Willem II ontbraken, maar Connor van den Berg en Rick Zuijderwijk kwamen iets later dan de rest alsnog het trainingsveld op. Niet veel later meldde Willem II dat er één speler besmet is met het coronavirus.

Willem II test de selectiespelers en de bijbehorende staf volgens de protocollen wekelijks op het coronavirus. Maandagmiddag was de eerste testronde, waaruit één positieve test uit voort kwam. Volgens de Tilburgse club is de speler in kwestie sinds de test niet in contact geweest met overige personen binnen de organisatie.

