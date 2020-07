Bewuste zelfdoding of misgelopen schreeuw om aandacht? 'Dat weet alleen Arie den Dekker'

Arie den Dekker (archieffoto). vergroot

De politie wil dinsdag niet bevestigen dat Arie den Dekker bewust uit het leven is gestapt. Dat is opvallend, want de gemeente spreekt wél over zelfdoding. Den Dekker stak zichzelf maandag in brand voor het gemeentehuis in Oss. “De bedoeling van Arie gaan we nooit achterhalen”, meent de politie.

Tijdens een persgesprek in het gemeentehuis van Oss dinsdag werd duidelijk dat er een onafhankelijk onderzoek naar de dood van Arie den Dekker komt. Het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente waren alle bij het gesprek aanwezig. De gemeente Oss sprak maandag al over bewuste zelfdoding, in tegenstelling tot de politie. Volgens de Osse burgemeester Wobine Buijs is dat contrast ontstaan omdat de gemeente zich pas later uitsprak over Aries dood.

De burgemeester baseert zich onder meer op voicemailberichten die Arie naar zijn advocaat stuurde. In die voicemails, suggereerde Arie vlak voor zijn dood dat hij zichzelf van het leven ging beroven bij het gemeentehuis. Toen de politie sprak over een 'noodlottig ongeval' had ze die berichten nog niet gehoord, stelt de burgemeester.

'Onze waarneming verandert niet'

De politie benadrukt de voicemailberichten inmiddels wel te hebben afgeluisterd, maar wil de conclusie van het onderzoek niet aanpassen. "Wat wij hebben gezien verandert niet", zegt de woordvoerster van de politie. “Die voicemailberichten passen in het patroon van Arie om aandacht te vragen voor zijn situatie. De echte bedoeling van Arie valt nooit te achterhalen, de enige die daar antwoord op kon geven was Arie zelf.”

De politie zegt dat camerabeelden daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld. De politie zei maandag dat Arie 'onbedoeld ernstige brandwonden had opgelopen' en suggereert ook dinsdag dat de beelden vraagtekens opwerpen over de bedoeling van Arie. "De handelingen die hij verricht (het afstand nemen en het voorover buigen) komen niet overeen met de verwondingen die hij uiteindelijk heeft opgelopen", stelt de politie dinsdag.

“We trekken geen conclusie meer. De conclusie na het zien van de camerabeelden blijft gelijk, zijn bedoeling gaan we nooit meer achterhalen. Wij blijven bij de feiten, wat we zien op de camerabeelden." Wel erkent de politie dat de conclusie mogelijk te snel getrokken kan zijn. "Dat zou kunnen. Soms haalt de tijd je in."

Onafhankelijk onderzoek

Arie stak zichzelf maandag voor het gemeentehuis in brand nadat hij jaren overhoop lag met justitie en de gemeente. "De zaak heeft een lange voorgeschiedenis. Er was een intensieve relatie, wij zijn ook gefrustreerd dat we er toch niet in geslaagd zijn om goede hulp te bieden en dit te voorkomen", zei de burgemeester.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.