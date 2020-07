Eindelijk weer naar Willem II: 'Ik moest eigenlijk werken, maar wilde dit niet missen'

De eerste training van Willem II, met plukjes supporters op de tribune. vergroot

Maanden gingen er voorbij zonder dat Willem II-fans naar het stadion konden gaan. Maanden waarin ze hun club niet in actie zagen. Dinsdag was het eindelijk weer zover: een groep supporters was bij de eerste training van het nieuwe seizoen. En dat was leuk voor supporters én spelers.

Er waren 750 aanmeldingen voor de eerste training. Het zorgde natuurlijk niet voor een vol stadion, maar er was in ieder geval weer publiek. Jong en oud wisten de weg naar het Koning Willem II Stadion weer te vinden. Hoge verwachtingen waren er niet. "Maar gewoon weer eens hier zijn, het gevoel van het stadion, dat is fijn."

De Willem II-supporters hadden er zin in:

Niet alleen de supporters waren blij om weer 'thuis' te zijn. "Ik heb me de afgelopen maanden niet echt voetballer gevoeld", zei Jordens Peters na de training. De aanvoerder was blij dat hij weer eens echt kon trainen, met publiek.

Ploeggenoot Mike Trésor Ndayishimiye had hetzelfde gevoel. "Eindelijk weer eens echt trainen, positiespel. Want de afgelopen maanden hebben we dat niet gedaan." Hij was vooral ook blij voor de fans die erbij waren.

Geen keepers

De fans zagen eerst de bekende gezichten het veld opkomen. Daarna volgden de nieuwe spelers Leeroy Owusu, Kwasi Wriedt en Derrick Köhn. De groep van zestien spelers ging van start met de eerste training, waarbij oefenmeester Adrie Koster met zijn voet in het gips vooral vanaf de zijkant toekeek.

Op de tribune kwam een jonge fan tot een bijzondere ontdekking: "Papa, ze zijn vergeten om de keepers het veld op te roepen." Vergeten waren ze het niet in Tilburg, maar de positie van doelman is eigenlijk de enige die nog niet goed bezet is in de selectie. Connor van den Berg kwam tegen het einde van de training alsnog even het veld op, maar de negentienjarige doelman is de enige doelman in de selectie.

Robbin Ruiter komt over van PSV, maar ontbrak nog op de eerste training. "Het was fijn geweest om een extra doelman op de eerste training te hebben, dat is niet gelukt. Maar dat komt snel genoeg goed."

Gesloten deuren

De eerste training was met publiek, maar de komende tijd zijn de trainingen weer achter gesloten deuren. Op 8 augustus staat de eerste oefenwedstrijd op het programma, thuis tegen IJsselmeervogels. Daarna volgen nog oefenwedstrijden tegen VVV en PSV, waarna de ploeg van Koster op 12 september het nieuwe seizoen opent in en tegen Heerenveen.

