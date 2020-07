Man in been gestoken na ruzie in Waalwijk, verdachte aangehouden na grote politie-inzet

Foto: Iwan van Dun, SQ Vision. vergroot

Aan de Huge de Grootstraat in Waalwijk is dinsdagavond een man in zijn been gestoken. De dader sloeg op de vlucht, waarna negen politie-eenheden een zoekactie begonnen. Rond negen uur meldde de politie dat er een verdachte is aangehouden.

Volgens de politie gebeurde de steekpartij in een ‘kamerverhuurpand’ boven een Poolse supermarkt in het centrum van de stad. Aanleiding van het incident zou een ruzie zijn geweest. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte vluchtte in een auto, die uiteindelijk werd gevonden bij Els in Waalwijk. Het voertuig is weggetakeld en in de omgeving van de vindplek van de auto hield de politie vervolgens een verdachte aan.

