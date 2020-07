Geit Grietje dood na inbraak in kinderboerderij, twee lammetjes in levensgevaar

Geit Grietje werd dinsdagochtend gevonden (foto: kinderboerderij De Sik). Moeder met de lammetjes (archieffoto: kinderboerderij De Sik). Volgende Vorige vergroot 1/2 Geit Grietje werd dinsdagochtend gevonden (foto: kinderboerderij De Sik).

Onbegrijpelijk en laf. Zo noemt kinderboerderij De Sik in Breda de inbraak die maandagnacht gepleegd werd. Een van de geiten, Grietje, is daar vermoedelijk bij omgekomen, waardoor ook het lot van twee lammetjes onduidelijk is. “We hopen dat de daders zich diep schamen.”

“We kunnen het nog steeds niet bevatten”, vertelt Peter Geneuglijk, voorzitter van de stichting van de kinderboerderij. Dieven richtten vernielingen aan en stalen twee traytjes met blikjes cola, een traytje sinas, een pinapparaat en een heleboel snoep. “Maar die materiele schade, dat interesseert ons niet”, zegt Geneuglijk.

Geit Grietje

Waar ze bij de kinderboerderij pas echt kapot van zijn, is dat landgeit Grietje is overleden. “Ze heeft een hartstilstand gehad, concludeerde de dierenarts. Dat gebeurt vaak door stress, bijvoorbeeld als geiten in het weiland worden opgejaagd. We hebben ernstig het vermoeden dat de inbrekers dat op hun geweten hebben”, zegt Geneuglijk.

De situatie komt extra hard binnen omdat Grietje de moeder was van twee lammetjes. Die zijn nu beide in levensgevaar. “Ze waren bijna aan het einde van de moedermelkperiode. Nu moeten ze melk uit het flesje krijgen, maar het is erg de vraag of ze dat zullen accepteren.”

Inbraak

De inbraak werd dinsdagochtend rond acht uur ontdekt. Maandagavond verliet de laatste vrijwilliger rond tien uur de boerderij. Ergens in dat tijdsbestek moet het gebeurd zijn, zegt Geneuglijk.

De daders hadden een gat gemaakt in het hekwerk van het weiland en zijn daardoor naar binnen gekropen. De boerderij heeft aangifte gedaan en gaat beveiligingscamera’s installeren.

