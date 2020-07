Man (31) ernstig gewond bij steekpartij in huis in Terheijden

De verdachte wordt aangehouden. (Foto: Marcel van Dorst / SQ Vision) vergroot

Bij een steekpartij in een huis aan de Bredaseweg in Terheijden is dinsdagnacht een man van 31 uit Bavel ernstig gewond geraakt. Hij werd meerdere keren met een mes gestoken, zo laat de politie woensdagochtend weten. Voor de steekpartij werd ter plekke een man van 28 als verdachte opgepakt.

De steekpartij werd rond middernacht bij de politie gemeld. De dader zou in een bebloed shirt zijn weggelopen. Op de Bredaseweg, bij het Tamoil tankstation, stuitten agenten op de verdachte. Daar werd hij aangehouden.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aanleiding van de steekpartij is niks bekend. Of de twee elkaar kennen, is nog niet duidelijk. Dat wordt onderzocht. De politie deed na de steekpartij al uitgebreid onderzoek in de buurt.

