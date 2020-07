Steekpartij in Terheijden: slachtoffer ernstig gewond, verdachte opgepakt

De verdachte wordt aangehouden. (Foto: Marcel van Dorst / SQ Vision) vergroot

Bij een steekpartij in Terheijden is dinsdagnacht iemand ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voor de steekpartij is een verdachte opgepakt.

De steekpartij gebeurde rond middernacht op de Bredaseweg. Over de aanleiding is niks bekend. De verdachte, een man, werd aangehouden bij het Tamoil tankstation aan de Bredaseweg.

Of het slachtoffer een man of een vrouw is, is niet bekend De politie deed na de steekpartij uitgebreid onderzoek in de buurt.

