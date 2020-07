Allereerste tropische dag van juli komt eraan

Goed vertoeven in Vught (archieffoto). vergroot

De liefhebbers van tropisch weer kunnen volgens Weerplaza vrijdag eindelijk hun hart ophalen. Dan krijgen we te maken met de allereerste tropische dag van juli en dus van de zomervakantie.

Rebecca Seunis Geschreven door

Ook donderdag hebben we niks te klagen in onze provincie: “Dat wordt de opmaat naar de tropische dag. Dan hebben we niet al te veel wind en in de ochtend veel zon. Misschien wat wolken ‘s middags maar het wordt ongeveer 25 tot 27 graden. Een mooie zomerdag dus”, zegt Diana Woei van Weerplaza.

Vrijdag

Wie niet tegen warmte kan, moet het er vrijdagochtend nog even van nemen: “Heel vroeg in de ochtend is het nog aan de frisse kant, zo’n 14 tot 15 graden als de zon net op is. Maar doordat de zon fel schijnt, warmt het snel op. Aan het einde van de ochtend zal het al zo’n 25 graden zijn.”

Vrijdagmiddag wordt het in heel Brabant tropisch warm. De maximumtemperaturen lopen uiteen van zo’n 32 graden in Bergen op Zoom tot wel 34 graden in Eindhoven. “En dat bij een zwakke tot matige wind en de hele dag volop zon."

Zaterdag

Het tropische weer is echter wel van korte duur. Vrijdagnacht krijgen we een klamme nacht maar zaterdag wordt het meteen iets minder warm. Zo’n 25 graden in het westen van de provincie tot 30 graden in het oosten. Her en der kan zaterdag een buitje vallen.

Zondag

Zondag waait overal een frisse westelijke wind en wordt het ‘maar’ 20 tot 24 graden. “Maar dat is zeer lokaal, met name in de oostelijke helft van Brabant. Ook zondag is een enkele bui mogelijk. Maar verwacht geen heftig onweer.”