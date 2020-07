Groot drugsonderzoek: invallen in Moerdijk en Eindhoven

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In een groot drugsonderzoek heeft de politie dinsdag onder meer invallen gedaan in Eindhoven en Moerdijk. Drie verdachten, onder wie een man van 36 uit Eindhoven, werden aangehouden, zo maakte de politie woensdag bekend. Bij de invallen werden meerdere auto's, een motorboot, een jetski en een waterscooter in beslag genomen. Ook vond de politie een geldbedrag van 160.000 euro en duizenden xtc-pillen en een kilo amfetaminepasta.

Sandra Kagie Geschreven door

De politie viel negen huizen en bedrijfspanden in heel Nederland binnen. De aangehouden verdachten maken volgens de politie deel uit van een criminele organisatie die handelt in verdovende middelen.

Eerder al invallen

In hetzelfde onderzoek werden eind juni al meer invallen gedaan, onder meer in Moerdijk. Toen werden er elf mensen aangehouden, onder wie een 33-jarige man uit Moerdijk. Bij de acties in juni werden drie laboratoria voor de productie van xtc, crystal meth en cocaïne ontmanteld.

Agenten vonden toen vuurwapens, grote voorraden drugs en geld. Bovendien konden op basis van informatie uit het onderzoek nog een aantal drugslabs worden ontmanteld.

'Grote vangst'

De recherche spreekt van een grote vangst en zegt dat het criminele netwerk en de handel in verdovende middelen een harde slag is toegebracht. De criminele organisatie kwam in het zicht van de politie, doordat agenten de digitale communicatie van verdachten konden inzien.