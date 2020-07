Auto rijdt kanaal in bij Veghel, bestuurder gereanimeerd

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot

Een auto is woensdagmiddag in Veghel in het kanaal langs de provinciale weg N279 (Den Bosch-Helmond) gereden. De bestuurder werd gereanimeerd en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ron Vorstermans Geschreven door

Een team met duikers heeft de bestuurder uit de auto gehaald. Ook een ambulance en hoogwerker van de brandweer kwamen te hulp. Er landde ook een traumahelikopter nabij de plek van het ongeval.

