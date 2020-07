Auto rijdt kanaal in bij Veghel, bestuurder overleden

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sander van Gils/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto rijdt kanaal in bij Veghel, bestuurder gereanimeerd

Een auto is woensdagmiddag in Veghel in het kanaal gereden langs de provinciale weg N279 (Den Bosch-Helmond). De bestuurder werd nog gereanimeerd en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed.

Ron Vorstermans Geschreven door

Een team met duikers haalde de bestuurder uit de auto. Er kwamen ook een ambulance en een hoogwerker van de brandweer naar de plek van het ongeluk en er landde een traumahelikopter in de buurt.

Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd, zo meldt de politie.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot