Kwart miljoen illegale sigaretten in beslag genomen in Helmond

Archieffoto vergroot

In een bedrijfspand in Helmond zijn dinsdag 250.000 illegale sigaretten gevonden. De douane heeft de partij in beslag genomen.

Dat meldt de gemeente Helmond woensdag. De straatwaarde van de sigaretten is niet bekend.

Illegale slaapplaats

De vondst werd gedaan tijdens een gezamenlijke controle door onder meer de politie, douane en handhavers van de gemeente Helmond, het zogenoemde Peelland Interventie Team (PIT). Dat controleerde in totaal vijf bedrijfspanden in Helmond.

Het team vond verder nog een illegale slaapplaats en trof ook brandgevaarlijke situaties aan. Ook waren meerdere gasflessen niet goed opgeslagen.