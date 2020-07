‘33-jarige Joyce werd misbruikt door wijkagent die haar ook uitleende aan aspirant-agenten’

Joyce en ex-zedenrechercheur John (foto: Andy Smulders/Persfoto.com). vergroot

De Eindhovense Joyce Kilwinger (33) zou seksueel misbruikt zijn door een Eindhovense wijkagent. De agent zou daarnaast een tijd haar pooier zijn geweest en haar hebben ‘uitgeleend’ aan onder andere aspirant-politieagenten. Dat schrijft journalist Frank Waals woensdag in tijdschrift Nieuwe Revu. Waals noemt het heftige verhaal van Joyce ‘zeer aannemelijk’.

Joyce groeide op in Veldhoven onder op zijn zachtst gezegd heftige omstandigheden. Haar jeugd wordt gekenmerkt door misbruik, verslavingen en een instabiele leefomgeving. Al jong viel ze ten prooi aan mannen die misbruik van haar maakten. Uit het misbruik werd een zoon geboren. Niet minder dan honderd mannen kunnen de mogelijke vader zijn.

Wijkagent

Toen ze eindelijk met haar verhaal naar de politie durfde te stappen, ontmoette ze een Eindhovense wijkagent. Jaren later werd ze aan diezelfde wijkagent gekoppeld. Hij moest haar beschermen, maar liet haar bij hem intrekken en begon haar ook te misbruiken, valt in het artikel te lezen.

Eerst zelf, daarna ‘leende hij haar uit’ aan anderen, zoals ze dat zelf omschrijft. Over die wijkagent zegt Joyce in Revu: “Hij zou ervoor zorgen dat er geen geweld bij kwam kijken en dat ik er financieel wat aan over zou houden. Een win-winsituatie noemde hij dat.”

Onder de ‘klanten’ zouden onder andere meerdere agenten in opleiding zijn, ook uit Brabant-Zuid Oost. Het zijn stevige aantijgingen aan het adres van de politie. Journalist Frank Waals zegt daarover: “Ik ben natuurlijk zelf niet bij die momenten aanwezig geweest. Maar ik vind het een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid." De journalist verzamelde allerlei bewijs, van appjes en foto's tot verklaringen van instanties en een persoonlijke brief van de burgemeester.

Reactie politie

De politie en het Openbaar Ministerie bevestigen het ontslag van de oud-collega na disciplinair onderzoek, waarbij ‘ernstig plichtsverzuim en zeer ongepast en ontoelaatbaar gedrag’ werd vastgesteld.

Maar een woordvoerder van politie laat aan Omroep Brabant weten dat Joyce in 2013 tegen de wijkagent aangifte heeft gedaan van aanranding: "Die aangifte had dus niets te maken had met de beschuldigingen uit het artikel." De strafzaak tegen de politieman is vervolgens geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Kastje naar de muur

Joyce wordt bijgestaan door haar therapeut John van Dorenmalen, die in het verleden zedenrechercheur bij de politie Brabant Zuid-Oost was. In een persoonlijk relaas zegt Joyce dat ze door de verschillende instanties telkens van het kastje naar de muur werd gestuurd en dat de verschillende instanties verantwoordelijkheden op elkaar afschoven.

Joyce zit nu op een beveiligde locatie ergens in Nederland. In de hoop op gerechtigheid zoekt ze nu de media op.

Het eerste verhaal over Joyce is vanaf woensdag te lezen in Nieuwe Revu. Deel twee van het verhaal met daarin reacties van de andere partijen, komt volgende week woensdag uit.