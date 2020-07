Criminelen verleiden boeren met forse bedragen om ruimtes te verhuren voor ‘legale wietteelt'

Boeren in de gemeente Drimmelen worden benaderd door criminelen die met hoge bedragen proberen een ruimte te huren voor zogenaamd 'legale wietteelt'. Bij de gemeente hebben zich onlangs twee boeren gemeld die criminelen aan de deur hebben gehad. Ook zouden er nog meerdere mensen op die manier zijn benaderd. De gemeente Drimmelen waarschuwt boeren hier niet op in te gaan.

De gemeente Drimmelen bestaat onder meer uit de plaatsen Hooge Zwaluwe , Lage Zwaluwe , Made , Terheijden en Wagenberg. Het is een van de gemeentes die genoemd werden als mogelijke locatie voor een van de projecten voor legale wietteelt. Criminelen spelen daar nu handig op in. Onder het mom dat het legaal is, worden grote sommen geld geboden voor een ruimte. Gaan de boeren niet op het voorstel in, dan wordt de toon van het gesprek een stuk onvriendelijker.

De gemeente vraagt boeren alert te zijn op mooie praatjes en beloften over hennepteelt. De boeren wordt geadviseerd om het merk, kleur en kenteken van de auto van eventuele bezoekers te noteren. Ook is het handig om te vragen naar hun identiteitsbewijs, schrijft de gemeente. Verder kunnen boeren verdachte zaken melden bij de politie, ook anoniem.

Waarschijnlijk Etten-Leur In 2017 is besloten dat er een landelijk experiment komt met de legale teelt en verkoop van wiet door een gereguleerde coffeeshop. De komende tijd worden de plannen van de telers beoordeeld, waarin onder andere gekeken wordt naar veiligheid en manier van productie. Ook worden de aanmelders getoetst op integriteit.

Een van de kandidaten is Project C in Breda en die hadden in eerste instantie Drimmelen als locatie op het oog, maar de lokale politiek stak daar een stokje voor. Project C gaat nu waarschijnlijk in Etten-Leur aan de slag.