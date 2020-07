Brabantse burgemeesters winnen adviezen in om misschien lokaal met coronaregels te 'experimenteren'

In Baarle-Hertog moeten mensen een mondkapje dragen. vergroot

Burgemeesters Paul Depla (Breda) en Theo Weterings (Tilburg) voeren niet op stel en sprong gemeentelijke maatregelen in om het coronavirus te bestrijden. Ze willen eerst adviezen inwinnen en opties verkennen voordat zij mogelijk op lokaal niveau ingrijpen. 'Experimenteren' met een mondkapjesplicht gebeurt dus (voorlopig nog) niet. Dat laten zij aan Omroep Brabant weten.

De twee burgemeesters zijn uitgesproken voorstander van de mogelijkheid om plaatselijk maatregelen te treffen. "Als gemeente Breda zitten we heel dicht tegen coronabrandhaard Antwerpen aan. We willen dan ook lokaal kunnen inspelen op de omstandigheden en maatwerk kunnen leveren", legt Depla uit.

Weterings en hij werden woensdagavond op hun wenken bediend. Het staat de burgemeesters vrij te experimenteren met lokaal geldende coronaregels. Dat is de uitkomst van overleg tussen het Veiligheidsberaad en minister Van Ark van Medische Zorg. Een veelbesproken voorbeeld hiervan is de mondkapjesplicht, die nationaal definitief van de baan is. Het medisch nut ervan ontbreekt, stelt RIVM-voorman Jaap van Dissel.

Lokaal kunnen burgemeesters deze regel wel uit de kast halen, onder het motto gedragsbeïnvloeding. De gedachte erachter is dat mensen dan geneigd zijn andere coronaregels beter na te leven, zoals het houden van anderhalve meter afstand.

"We zullen harder aan de bak moeten dan elders."

West-Brabant is een van de regio's waar het coronavirus deze weken opleeft. Zo is in één week tijd bij 57 Bredanaren het coronavirus geconstateerd. "De aantallen zijn hier meer toegenomen dan ons lief is. We zullen harder aan de bak moeten dan elders", stelt Depla.

Onder alle coronapatiënten neemt het percentage dat jonger is dan dertig flink toe. "We zullen wat mij betreft ook specifiek naar jongeren gaan kijken", zegt burgemeester Weterings van Tilburg. Hij nam woensdag als voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant deel aan het overleg in Utrecht. Depla: "Het besef bij deze groep dat ze een rol spelen in de verspreiding van het virus is er lang niet geweest. We gaan kijkenof we daar iets aan kunnen doen, op het gebied van handhaving, preventie en communicatie", stelt de burgemeester van Breda.

Concrete maatregelen hebben Depla en Weterings nog niet in gedachten. Zij willen zich eerst laten adviseren óf en zo ja welke lokale maatregelen nodig zijn om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Depla: "Snelle antwoorden op het virus die niet doordacht zijn, dat is gemakkelijk scoren en daar hebben mensen niet zo veel aan. We gaan ons laten inspireren door wat deskundigen ons vertellen: wat is er precies aan de hand en wat helpt daartegen?"