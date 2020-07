Grote zorgen over aanpak van met corona besmette nertsen: 'Zo ging het met Q-koorts ook fout'

Archieffoto: ANP vergroot

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland maken zich grote zorgen over de manier waarop landbouwminister Carola Schouten de coronabesmettingen bij nertsenfokkerijen aanpakt. Zij zou te weinig oog hebben voor de angst van omwonenden van de fokkerijen en haar beleid onvoldoende afstemmen met de 25 veiligheidsregio’s, die zijn verenigd in het Veiligheidsberaad.

Dat meldt RTL Nieuws op basis van een brief van voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. "Waar de coronacrisis begon als een gezondheidscrisis, is deze steeds meer een bron van maatschappelijke onrust en onbehagen geworden. Deze onrust heerst specifiek in delen van Nederland, die eerder geconfronteerd zijn met gezondheidscrises in relatie tot veehouderij en de afhandeling daarvan", schrijft Bruls.

Hij verwijst naar de gang van zaken tijdens de Q-koorts-epidemie tussen 2007 en 2011. Veel mensen in voornamelijk Brabant kregen Q-koorts via besmette geiten en schapen. Vele tientallen van hen overleden. Veel ex-patiënten ondervinden nu nog steeds de gevolgen van de ziekte.

Tijdens de Q-koortscrisis had het ministerie van Landbouw meer oog voor de geiten en schapen dan voor de mensen die ziek werden. De angst bestaat nu, vooral onder burgemeesters in Brabant en Limburg, dat het bij de aanpak van corona onder nertsen precies zo gaat. Het feit dat in zeker twee gevallen corona van nertsen is overgegaan op mensen, voedt deze angst.

Meeste nertsen in Brabant

Brabant met 59 bedrijven de meeste nertsenfokkerijen van Nederland. Daarna volgen Gelderland met 28 en Limburg met 18. Inmiddels zijn 26 bedrijven in Brabant geruimd omdat daar corona was geconstateerd.

Volgens het Veiligheidsberaad moet nu 'extra aandacht uitgaan naar delen van het land waar eerder trauma's zijn opgelopen als gevolg van een gezondheidscrisis', zoals in Brabant met de Q-koorts. Bruls pleit daarbij voor een eenduidige aanpak en eenduidige communicatie. Daar is het in de contacten met het ministerie van Landbouw over de aanpak van corona bij nertsen, volgens hem misgegaan.

Preventief ruimen

Enkele weken geleden pleitte de voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de Eindhovense burgemeester John Jorritsma, voor het preventief ruimen van alle nertsenfokkerijen, om zo een einde te maken aan de onrust onder de bevolking. Minister Schouten voelde er echter niet voor om gezonde dieren te ruimen en liet dat via de media blijken.

Voorzitter Bruls schrijft verder in zijn brief dat hij Schouten oproept om 'het signaal van het Veiligheidsberaad te vertalen naar een daadkrachtige, integrale aanpak, die tot stand komt in nauwe samenwerking met alle betrokkenen'. Hij nodigt de minister uit om hierover in gesprek te gaan met een delegatie van het Veiligheidsberaad.

Minister accepteert uitnodiging

Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid laat in een reactie weten dat minister Schouten de uitnodiging aanneemt en in gesprek gaat.