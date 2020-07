Snelheidsduivels moeten rijbewijs inleveren: 'Er zaten kinderen op de achterbank!'

Een automobilist en een motorrijder moesten woensdagavond hun rijbewijs inleveren. Agenten betrapten de motorrijder toen die met een snelheid van meer dan 210 kilometer per uur over de N262 tussen Roosendaal en Nispen racete.

Ook de automobilist werd betrapt met een snelheid van ver boven de 200 kilometer per uur. Die racete over de A59. In die auto zaten twee kinderen op de achterbank, laat een agent weten. Toch was dit geen reden voor de bestuurder om zich aan de snelheidsregels te houden.