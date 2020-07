Tilburg-Eindhoven is niet ver, maar voor doelman Robbin Ruiter een wereld van verschil

Robbin Ruiter verkast van PSV naar Willem II (foto: OrangePictures). vergroot

De afstand van het Philips Stadion in Eindhoven naar het Koning Willem II Stadion in Tilburg is slechts 36 kilometer, maar voor Robbin Ruiter is het een wereld van verschil. De doelman maakt de overstap van PSV naar Willem II. Hij ruilt een reserverol in voor een waarschijnlijke basisplaats.

Trainer Adrie Koster maakte zich dinsdag na de eerste training van het nieuwe seizoen geen zorgen over het gebrek aan doelmannen bij Willem II. In zijn selectie heeft Koster alleen de negentienjarige Connor van den Berg als keeper. “Maar het komt snel goed”, zei de oefenmeester. Twee dagen later is de nieuwe eerste doelman officieel binnen. Ruiter zette woensdag zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen.

"Willem II heeft gekozen voor een keeper met ervaring", stelt Willem II-watcher Fabian Eijkhout. "Ruiter heeft de laatste jaren weinig gespeeld, maar heeft zich natuurlijk al wel bewezen in zijn tijd bij FC Utrecht."

De Tilburgse club kiest volgens Eijkhout de laatste jaren vaak voor spelers die bij goede prestaties in de toekomst weer verkocht kunnen worden. Maar gezien de leeftijd van Ruiter (33) is dat niet in dit geval te verwachten. "Maar volgens mij is het een goede keuze om niet voor een keeper te kiezen die moet wennen of die zich nog moet bewijzen."

Speeltijd

Ruiter kwam een jaar geleden transfervrij van Sunderland naar PSV. In Eindhoven ging hij de concurrentiestrijd aan met Jeroen Zoet en Lars Unnerstall, daarin kwam hij niet als winnaar uit de strijd. De doelman speelde één wedstrijd in de eredivisie en mocht een keer keepen in de Europa League, meer speeltijd kreeg hij niet. Bij Sunderland zat hij een jaar eerder ook vooral op de bank.

In Eindhoven had hij nog een contract tot de zomer van 2021, Willem II koopt dat af. Het was de bedoeling dat Ruiter dinsdag tijdens de eerste training al bij de groep zou zijn, maar het duurde nog een paar dagen om ‘de laatste plooien glad te strijken’.

Voor de 33-jarige Amsterdammer wordt Willem II zijn vierde Nederlandse club. Naast PSV was hij eerder actief voor FC Volendam en FC Utrecht. Ruiter kan op zaterdag 8 augustus zijn officieuze debuut maken voor Willem II. De Tilburgers nemen het dan op tegen IJsselmeervogels.

