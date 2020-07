PSV vindt met TOTO weer een nieuwe sponsor: 'Ruwe schatting van 1 miljoen euro per jaar'

PSV en TOTO hebben een sponsorovereenkomst voor drie jaar gesloten. De aanbieder van sportweddenschappen zal onder meer tijdens vriendschappelijke en bekerwedstrijden op de mouw van het shirt van de Eindhovenaren prijken.

Nog geen twee weken geleden had PSV ook al goed sponsornieuws te melden toen bekend werd dat Bavaria toe zou treden tot de zogeheten Brainport-groep. Nu voegt PSV opnieuw een bedrijf toe aan de sponsorpiramide.

TOTO is de afgelopen weken al met verschillende eredivisieclubs in zee gegaan. PSV is de tiende club waarmee het gokbedrijf een sponsordeal aangaat. Eerder gingen onder meer RKC, Willem II, Feyenoord en FC Utrecht de Eindhovenaren al voor.