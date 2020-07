Frietoorlog in Halsteren is voorbij, Frituur ’t Huisje breekt op en vertrekt

De frietkraam op het dorpsplein is inmiddels vertrokken. (foto: Erik Peeters) vergroot

De frietoorlog in Halsteren is onverwacht en bijna geruisloos tot een einde gekomen. Ondernemer Paul van der Zande van frietkraam Frituur ’t Huisje heeft zijn biezen gepakt en is maandag vertrokken.

De frietkraam stond sinds juni op het dorpsplein en had een vergunning voor een mobiele verkoopwagen, maar zijn frietkot stond op blokken. De eigenaar is op 24 juli door de gemeente aangeschreven om binnen vijf dagen te voldoen aan de eisen van de vergunning. Van der Zande heeft daarop besloten om maandagavond te vertrekken. Dat bevestigt een woordvoerster van de gemeente Bergen op Zoom.

Oliebollenkraam

De aanwezigheid van Frituur ‘t Huisje leidde tot een ware frietoorlog met plaatselijke cafetariahouders. Van der Zande had zijn oliebollenkraam omgebouwd tot frietkot om zijn desastreus verlopen kermisseizoen financieel nog enigszins goed te maken. Ook de plaatselijke horeca zuchtte onder de economische gevolgen van de coronacrisis. De sfeer onderling werd er daardoor bepaald niet beter op.

Van der Zande had een vergunning voor drie maanden om friet en snacks te verkopen. Begin juli bleek dat het ging om een vergunning voor een kraam of verkoopwagen en niet voor een vaste verkooplocatie.

