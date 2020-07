Coronavirus opgedoken op nertsenfokkerij in Boxmeer, 12.500 dieren worden geruimd

De NVWA bij een besmette nertsenfokkerij (foto: Eva de Schipper). vergroot

Op een nertsenfokkerij in Boxmeer is het coronavirus gevonden. Het is al het 27e bedrijf waar het virus de kop op heeft gestoken. De 12.500 dieren van het bedrijf zullen allemaal geruimd moeten worden.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Sinds duidelijk werd dat nertsen het virus kunnen oplopen en doorgeven aan mensen, worden wekelijks dode dieren getest op het coronavirus. Op die manier kwam ook de besmetting in Boxmeer aan het licht.

In deze gemeenten werden tot nu toe bedrijven getroffen:

9 in Sint Anthonis

9 in Gemert-Bakel

3 in Venray

2 in Laarbeek

1 in Uden

1 in Deurne

1 in Nederweert (Limburg)

1 in Boxmeer

Er gelden nog steeds strengere hygiëneregels en een landelijk vervoersverbod voor nertsen. Binnenkort kunnen de nertsenhouders een beroep doen op een zogenaamde stoppersregeling. Op die manier kunnen ze op korte termijn vijwillig hun bedrijfsvoering beëindigden.

Al voor de coronacrisis werd beslist dat vanaf 2024 alle nertsenhouderijen in Nederland worden verboden.