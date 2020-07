Autobranden onder carport waren het werk van brandstichter

Drie auto's gingen in Valkenswaard vlammen op (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Drie auto's zijn in de nacht van woensdag 29 juli op donderdag 30 juli uitgebrand onder een carport bij een woning aan Smelen in Valkenswaard. De politie heeft 'concrete aanwijzingen' gevonden van brandstichting. Rond kwart over twee 's nachts werden de bewoners ruw uit hun slaap gewekt door brand.

De brand heeft hun drie auto’s verwoest en hun huis beschadigd. Omdat de brandweer er snel bij was, kon de woning worden gespaard.

Opzet

"We nemen deze brandstichting hoog op. Je moet er niet aan denken dat de brand daadwerkelijk was overgeslagen op de woning. Een woning waar mensen rustig lagen te slapen. Door de alertheid van de bewoners vielen er gelukkig geen slachtoffers ", zegt de politie.

De politie is nog op zoek naar getuigen die meer weten over de brandstichting. Ook zoekt de politie camerabeelden van omwonenden.

Beelden van de brand in Valkenswaard:

