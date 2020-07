Addy van den Krommenacker heeft zonder het te weten al 10 jaar een nummer op Spotify

Archieffoto vergroot

Modeontwerper Addy van de Krommenacker (70) nam tien jaar geleden een nummer op, maar gaf geen toestemming om het uit te brengen. Tien jaar later zat hij op zijn gemak muziek te luisteren via Spotify en kwam ineens dat nummer tegen. "Ik snapte er niks van."

Iedereen kent Addy dan misschien als modeontwerper, maar zijn tweede grote passie is zingen. Toen hij jong was, zong hij in een band, maar door stemproblemen moest hij op zijn 22e al stoppen. Zijn lijflied was en bleef het nummer 'Unchained melody' uit de film 'Ghost'. Luister het nummer hier.

Toen hij in 2010 de kans kreeg het nummer in het Italiaans op te nemen, wist hij niet hoe snel hij ja moest zeggen. "Ik heb het nummer in een uur tijd ingezongen", vertelt Addy trots. "De volgende dag bracht de producer Cees, de gemixte versie naar me toe. Ik vond het prachtig, maar wilde niet dat hij het uitbracht."

Focussen

Volgens Addy bleef Cees veelvuldig aandringen of hij de single toch echt niet mocht uitbrengen. "Ik wilde me focussen op mijn werk als ontwerper. Mensen moeten mij daarvan kennen en niet van mijn muziek." Addy vroeg aan een van zijn assistenten om de situatie met Cees af te handelen. Daarna hoorde nooit meer iets van de man of het nummer. Tot donderdag.

Maar Addy vond het wel gaaf toen hij het nummer op Spotify ontdekte, vertelt hij lachend. "Ooit was het mijn droom om een bekende muzikant te zijn. Die viel ooit in duigen en nu heb ik toch nog een nummer gemaakt. Bizar hoe het leven kan lopen."

Uitzoeken

Wel gaat hij uitzoeken hoe het nou kan dat het nummer alsnog de wereld in is geslingerd. "Iets wat op Spotify en iTunes staat, levert natuurlijk ook geld op. Ik ben benieuwd wie dan al die tijd dat geld heeft opgestreken."

Het nummer van Addy is in tien jaar nog geen duizend keer beluisterd. "Dat komt natuurlijk ook, omdat ik het zelf niet heb kunnen promoten of zo", zegt Addy. "Daarom snap ik de keuze van die producer ook niet."

